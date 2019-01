Van Poppel: ’Het was ’maar’ 35 graden’

Peter Sagan (rechts) wint, Danny van Poppel (links) wordt vierde. Ⓒ Twitter Jumbo-Visma

Het peloton in de Tour Down Under wordt deze week geteisterd door helse temperaturen. Donderdag tijdens de derde etappe, die werd gewonnen door drievoudig wereldkampioen Peter Sagan, viel het gelukkig mee.