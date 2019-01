Pochettino: ’Transfermarkt is lastig voor ons’

Waar Dembélé koos voor een lucratief avontuur in China, zit Kane aan de kant met een enkelblessure. Spurs kan tot maart geen beroep doen op de topscorer. „Het verandert onze plannen deze transferperiode niet”, aldus Pochettino bij SkySports. „Het is erg lastig om een speler aan te trekken die we willen. Ik zie dit meer als een kans voor andere spelers. Het is nu aan de talenten uit de jeugdopleiding om te laten zien wat ze kunnen.”

Tottenham speelt in één week drie stadsderby’s. Zondag op bezoek bij Fulham, volgende week donderdag uit tegen Chelsea en vervolgens op Selhurst Park tegen Crystal Palace. „De afwezigheid van Kane mag geen excuus zijn”, aldus Pochettino. „We moeten gewoon het veld in gaan met de gedachte dat wij van iedereen kunnen winnen.”

Bekijk ook: Dreun voor Kane en Spurs