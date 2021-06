Mathieu van der Poel drijft zijn rivalen tot complete waanzin

Mathieu van der Poel in de gele leiderstrui van de Ronde van Zwitserland. Ⓒ EPA

Hij greep op indrukwekkende wijze zijn tweede ritzege op rij, veroverde de gele leiderstrui en het zwarte tricot voor de beste sprinter. Om meteen de vraag te krijgen wat er nog meer mogelijk is. Wanneer je zo krankzinnig goed bent als Mathieu van der Poel wordt er vaak gekeken tot welke grootse dingen hij nog meer in staat is, terwijl zijn optreden in deze Ronde van Zwitserland nu al van uitzonderlijke klasse is.