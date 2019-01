Zverev heeft vijf sets nodig voor zege

De Duitse tennisser knokte zich in vijf lange sets langs de Fransman Jérémy Chardy: 7-6 (5) 6-4 5-7 6-7(6) 6-1.

Zverev leek op weg naar een overwinning in ’straight sets’. De Franse nummer 36 van de wereld gaf zich echter niet gemakkelijk gewonnen. Chardy werkte op 5-5 in de derde set vier breakpoints weg, om Zverev daarop wel te breken en er een vierde set uit te slepen. Daarin gaven de spelers niets op elkaar toe.

Op 6-5 kreeg Chardy drie setpoints op de service van Zverev. Deze keer toonde de Duitser veerkracht en sleepte er een tiebreak uit. Daarin kwam Zverev op matchpoint, maar Chardy pakte drie punten op rij om de stand weer gelijk te trekken.

De tien jaar jongere Zverev was duidelijk het minst vermoeid in de beslissende set. Hij liep uit naar 4-0, toen Chardy weer drie breakpoints kreeg. Een nieuwe Franse comeback zat er echter niet in.

Zverev geldt als een outsider voor de titel. Hij won de ATP Finals in Londen en heeft op 21-jarige leeftijd al tien ATP-titels verzameld. Op de grandslams kwam hij echter nooit verder dan de kwartfinales (Roland Garros 2018).

In Melbourne was de derde ronde de afgelopen jaren telkens het eindstation voor Zverev. Om zich voor het eerst bij de laatste zestien te plaatsen, moet de Duitser ook winnen van de Australiër Alex Bolt. De nummer 155 van de wereld, die met een wildcard voor eigen publiek speelt, verraste de Fransman Gilles Simon (29e op de wereldranking) in een vijfsetter: 2-6 6-4 4-6 7-6 (8) 6-4.