Luiten in subtop Abu Dhabi

De Rotterdammer had 68 slagen nodig voor zijn tweede ronde, één minder dan op de openingsdag. Met een totaal van 137 heeft Luiten volop uitzicht op een topklassering.

De Ier Shane Lowry gaat met 132 slagen nog steeds aan de leiding. Lowry evenaarde woensdag in de eerste ronde met 62 slagen (-10) het baanrecord in Abu Dhabi. De 31-jarige Ier had donderdag 70 slagen nodig. Hij zag zijn voorsprong op de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen slinken tot één slag.

Luiten, die in Abu Dhabi zijn eerste toernooi van dit jaar speelt, sloeg vier birdies en hoefde daar geen enkele bogey tegenover te zetten. Het prijzengeld van dit evenement van de Europese Tour bedraagt 7 miljoen dollar.