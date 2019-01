Trainster grapt: ’Ik selecteer op penislengte’

Vanwege haar unieke status kreeg Wübbenhorst de vraag of ze tegenwoordig met een sirene de kleedkamer betreedt, om zo niet per ongeluk oog in oog te komen staan met een naakte speler. Op die vraag had ze een gevat antwoord. „Natuurlijk niet, ik ben een professional. Ik selecteer spelers op de lengte van hun schwanz”, grapte ze in gesprek met de Duitse nieuwswebsite Welt.

Cloppenburg bezet momenteel de laatste plaats in de regio Niedersachsen, een van de deelcompetities van de overkoepelende Oberliga, het vijfde niveau in Duitsland.