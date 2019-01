Chelsea ontzegt Vitesse verdere hulp

,De realiteit van Vitesse is dat één versterking echt wenselijk is”, zegt trainer Leonid Slutsky tegen De Gelderlander. „We kijken naar de mogelijkheden voor een huurspeler in de grote competities. We krijgen niets van Chelsea. Die hebben nu geen spelers beschikbaar.”

Vooral voorin is de spoeling in de selectie dun. „We moeten er zeker een aanvaller bij krijgen”, vervolgt Slutsky. „Maar de wintertijd is niet de beste tijd voor een transfer. Dan krijg je toch vaak spelers die elders niet spelen.”

Tot opluchting van de Russische oefenmeester verkoos verdediger Alexander Büttner een langer verblijf in Arnhem boven Bundesliga-club Fortuna Düsseldorf. „Wat mij betreft komt er een ‘njet’ voor uitgaande transfers”, aldus Slutsky. „Tenzij er natuurlijk een droombod binnenloopt. Dit is wel Vitesse.”

Met doelman Eduardo Carvalho, verdediger Jake Clarke-Salter en middenvelder Charly Musonda Jr. heeft Vitesse momenteel drie huurlingen van Chelsea in de selectie.