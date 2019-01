Willem II op de Griekse tour

Het gaat om spits Vangelis Pavlidis en linksbuiten Marios Vrousai. De Tilburgers huren Pavlidis voor een half jaar van VfL Bochum. Vrousai komt over van Olympiakos voor een huurverband van anderhalf jaar.

Allebei de spelers zijn twintig jaar. Pavlidis is de vervanger van Fran Sol. De Spaanse spits werd dinsdag voor 3 miljoen euro verkocht aan Dinamo Kiev.

„We hebben Vangelis al sinds de zomer op onze radar. Toen is het ons helaas niet gelukt hem naar Tilburg te halen, nu gelukkig wel”, zegt technisch directeur Joris Mathijsen over de Griek waarop Willem II een optie heeft genomen om hem definitief over te nemen. Dat geldt ook voor linkerflankspeler Vrousai. „Marios is een zeer talentvolle jongen. Ze zijn beiden nog jong en wij geloven in de potentie van deze spelers.”