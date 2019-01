Damen eerste doelman Excelsior

Trainer Adrie Poldervaart zei donderdag hem de voorkeur te geven boven Sonny Stevens, die na een blessureperiode ook weer fit is. Damen verving Stevens de laatste duels voor de winterstop al.

„Zij lagen altijd al dichtbij elkaar en dat is zo gebleven. Sonny is terug van zijn blessure en weer fit, maar we hebben besloten om Alessandro nu te laten staan”, aldus Poldervaart, die vrijdag met Excelsior een uitwedstrijd tegen Vitesse speelt.

Verdediger Thomas Oude Kotte is ook nieuw in de basisformatie van Excelsior, zegt Poldervaart. „Hij klopte voor de winter al aardig aan de deur en krijgt nu de kans. Dat heeft hij zelf afgedwongen.”

Excelsior heeft verder afscheid genomen van de Belg Jinty Caenepeel.