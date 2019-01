PSV zet Van Gerwen in het zonnetje

„Dat gaan we inplannen”, laat een woordvoerder van PSV weten. „De datum is nog onbekend.” Van Gerwen veroverde op de eerste dag van 2019 zijn derde Sid Waddell Trophy door in de finale Michael Smith te verslaan. Eerder werd hij in 2014 en 2017 wereldkampioen.

Van Gerwen is een groot fan van PSV en neemt regelmatig plaats op de tribune van het Philips Stadion. Daarnaast heeft hij goed contact met enkele spelers, onder wie doelman Jeroen Zoet en aanvoerder Luuk de Jong. Het PSV-tweetal bezocht andersom ook al eens wedstrijd van Van Gerwen.

Ook maakt Mighty Mike af en toe een praatje met Toon Gerbrands, de algemeen directeur van PSV. „Bij hem is winnen ook het enige dat telt. Daar kan ik van genieten”, zei hij daarover onlangs tegen De Telegraaf. Van Gerwen is sowieso een groot voetballiefhebber. Zo gaf de Vlijmenaar in 2018 een clinic aan de internationals van Oranje en bezocht hij in Gelsenkirchen de Nations League-kraker tussen Nederland en Duitsland.

Weddenschap

Tijdens het afgelopen WK darts werd Van Gerwen overigens nog uitgedaagd door Kieran Trippier, één van de grote namen bij Tottenham Hotspur. Daarnaast behoort de verdediger tot de nationale voetbalselectie en neemt het met Engeland op 6 juni in de halve finales van de Nations League op tegen Oranje.

„Als wij worden verslagen, dan neem ik je mee uiteten naar Novikov (exclusief restaurant in Londen, red). Maar als jullie worden verslagen, dan trakteer jij mij”, sprak Trippier vol overmoed in Alexandra Palace. Daarop antwoordde Van Gerwen gevat: „Geen probleem.” Het gaat dus sowieso tot een volgende ontmoeting tussen de twee komen.