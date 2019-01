Video - Sol bedankt Willem II: ’Ben beter persoon geworden’

De aanvaller vertrekt na 2,5 jaar bij de Tilburgers en gaat spelen bij Dinamo Kiev. „Willem II-supporters, bedankt. Vandaag is de dag gekomen dat ik ’dag’ moet zeggen. Ik ben een betere speler geworden bij jullie, maar vooral ook een beter persoon. En dat is het belangrijkste voor mij.”

Hij vervolgt zijn relaas: „Ik wil ook alle coaches en trainers bedanken. Zij hebben deel uitgemaakt van die stap die ik nu heb kunnen maken. Uiteraard ook alle fans, ik voel me echt een van jullie. Ik heb alle moeilijkheden doorstaan door jullie, ik voelde mij daarna zó sterk. Jullie zitten bij mij en mijn familie in ons hart. Het is geweldig geweest.”

Als laatste - en dat valt zichtbaar zwaar - wil hij nog iets kwijt. „Dit is geen goed afscheid zo. Ik kom nog naar het stadion om echt afscheid van jullie te nemen. Ik Ik weet dat het geen vaarwel voor altijd is.”