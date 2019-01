Verhaar van Sparta naar Ajax Cape Town

Daarmee heeft de 30-jarige aanvaller een droomtransfer naar het buitenland te pakken. Hij zal in Kaapstad spoedig een contract tekenen dat hem voor een half seizoen - met een optie voor nog een seizoen - bindt aan de club waar de Nederlander Andries Ulderink onlangs trainer werd. Onder hem is de satellietclub van Ajax teruggekomen in de titelrace richting de hoogste divisie van Zuid-Afrika.

„Thomas heeft de kans gekregen aan een mooi nieuw avontuur te beginnen, een kans die wij hem gunnen”, liet technisch manager Henk van Stee eerder vandaag weten over het aanstaande vertrek van Verhaar. „In de afgelopen jaren is Thomas van grote waarde geweest voor de club, waarvoor wij hem dankbaar zijn. Thomas zal altijd welkom blijven op Het Kasteel en wij wensen hem veel succes voor de toekomst.”

Verhaar kwam dit seizoen in de eerste divisie slechts tot vier basisplaatsen onder coach Henk Fraser.