Moordenaars kunstschaatser Ten krijgen 18 jaar cel

De kunstschaatser werd in juli doodgestoken. Dat gebeurde toen de twee mannen wilden inbreken in de auto van Ten en de sporter daarbij in zijn zij staken. De Kazach verloor veel bloed en overleed even later in een ziekenhuis in Almaty.

Ten, die 25 jaar werd, behaalde bij de Olympische Spelen van 2014 in Sotsji brons. Bij de wereldkampioenschappen van 2013 won hij zilver, twee jaar later gevolgd door brons. Vorig jaar kwam Ten bij de Spelen in Zuid-Korea niet verder dan de 27e plek.