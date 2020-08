Oranje niet in gevaar voor bloedende Virgil van Dijk

Binnen een kwartier al leidde Salzburg met 2-0, door twee doelpunten van Patson Daka. In de slotfase scoorde Brewster twee keer voor Liverpool. Afgelopen weekeinde verloor Salzburg nog met 4-1 van Ajax.

Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk waren basisspelers bij Liverpool. Van Dijk viel met een bloedende wond aan het hoofd uit. Ki-Jana Hoever was één van de vele invallers in de formatie van coach Jürgen Klopp.

De hoofdblessure die Van Dijk blijkt inmiddels mee te vallen. Volgens coach Jürgen Klopp zal de aanvoerder van Oranje er niet lang last van hebben. „Alleen lijkt het nu net of hij daar een piercing heeft zitten”, grapte de Duitser. „Er zit een pleister op. Voor dit moment is het even niet leuk, maar het is verder geen probleem.”

Van Dijk viel in de 55e minuut uit met een bloedende hoofdwond. Hij treedt normaal gesproken met Oranje komende maand aan in de Nations League. Nederland speelt op 4 september tegen Polen en op 7 september tegen Italië. Beide duels worden achter gesloten deuren afgewerkt in de Johan Cruijff ArenA.