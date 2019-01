Verbeek met Oman naar volgende ronde Azië Cup

Oman won donderdag de laatste wedstrijd in groep F met 3-1 van Turkmenistan en is daardoor als beste nummer drie zeker van een plek in de achtste finales.

Zowel Oman als Turkmenistan verloor de eerste twee wedstrijden in groep F. Maar omdat bij de Azië Cup ook de vier beste nummers drie doorgaan hadden beide ploegen nog een kans om verder te gaan in het toernooi. Om die kans levend te houden moest er wel gewonnen worden.

Bij een overwinning van twee doelpunten verschil was Oman helemaal zeker van plaatsing en niet meer afhankelijk van de uitslag van de wedstrijd tussen Libanon en Noord-Korea (groep E). In de 83e minuut stond het nog 1-1 maar na doelpunten van Mohsin Al Ghasani en Mohamed Al Musalami in de 93e minuut mag Verbeek zich opmaken voor de knock-outronde.

In dezelfde poule won Japan, waar de middenvelder van FC Groningen Ritsu Doan rust kreeg, de wedstrijd om groepswinst van Oezbekistan (2-1).