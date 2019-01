Heracles shopt bij Feyenoord

Knoester heeft in Almelo een contract voor 2,5 jaar getekend, met een optie voor een extra seizoen. „Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging. Vanaf het eerste moment was het gevoel bij deze club erg goed. De keuze was daarom vrij snel gemaakt.”

Technisch manager Mark-Jan Fledderus is tevreden met de aankoop. „Mats is een talentvolle verdediger. Hij heeft veertien jaar in de Feyenoord-opleiding gespeeld en heeft ook alle nationale jeugdelftallen doorlopen. Mats heeft een goed linkerbeen en kan zowel centraal als linksback spelen. Hij staat verdedigend zijn mannetje en heeft voetballend vermogen. Hier in Almelo kan hij zich verder ontwikkelen.”

Knoester haalde eind vorig jaar het nieuws na een incident met teamgenoot Crysencio Summerville. De twee hadden mot op een training, waarna Knoester een klap kreeg van de opgetrommelde broer van Summerville.

Summerville werd naar aanleiding van het incident op huurbasis bij FC Dordrecht gestald.