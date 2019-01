Meer tegenslag voor NEC

Doelman Norbert Alblas keerde onlangs na drie maanden blessureleed terug in de selectie, maar donderdag blesseerde hij zich tijdens de training opnieuw.

„Dat is natuurlijk ontzettend vervelend, zowel voor Norbert als voor ons. We hopen dat het meevalt, maar daar kan ik momenteel nog niets over zeggen”, aldus trainer Jack de Gier, die dinsdag de aanvallers Brahim Darri en Anass Achahbar uit zijn selectie zette. De Gier deed dat na een woordenwisseling met Darri en Achahbar in de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven van zondag.

NEC draait tot nu toe een moeizaam seizoen in de eerste divisie. De club haalde 25 punten uit twintig wedstrijden en staat op de vijftiende plaats.