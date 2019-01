Schaars hoopt Ajax te ontregelen

De 22-voudig international noemt Heerenveen zeker niet kansloos. „Alles kan in sport, maar als bij Ajax iedereen een goed niveau haalt wordt het voor ons heel lastig”, zegt Schaars bij Omrop Fryslân. „Zij hebben veel kwaliteit op dit moment. Wij moeten zorgen dat ze niet in hun spel komen door het flink te ontregelen.”

Waar trainer Jan Olde Riekerink niet kan beschikken over middenvelders Ben Rienstra en Yuki Kobayashi (schorsingen) en Morten Thorsby (transferbesprekingen), keert Schaars terug in de selectie. Hij is volledig hersteld van zijn dubbele beenbreuk. „Ik heb veel pijn gehad”, vervolgt Schaars. Even maakte hij zich zorgen of zijn carrière was. „Dat schiet toch door je hoofd. Ik ben al 34 en je weet niet hoe je daarvan hersteld.”

Heerenveen hervat het voetbalseizoen met een loodzwaar programma. Achtereenvolgens treffen de Friezen twee keer Ajax (competitie en beker), AZ, Vitesse, PEC en PSV. Schaars ziet dat de Friezen vaak punten laten liggen. „Door stommiteiten krijgen we veel doelpunten tegen. De 10e plaats vindt niemand binnen Heerenveen goed genoeg.”