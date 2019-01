O’Sullivan op titelkoers in masters Londen

Ryan Day was in de kwartfinale in het Londense Alexandra Palace een maatje te klein voor The Rocket die met 6-3 zege naar de halve finale gaat. Zijn tegenstander in die partij is de winnaar van de ontmoeting tussen de Belg Luca Brecel en de Chinees Ding Junhui.

Het spel van O’Sullivan was in het begin van de match zeker niet goed. De recordhouder aan mastertitels wist enkele maakbare ballen niet in de pocket te krijgen en gaf daarmee Day kansen om in de partij te blijven. Day wist met het zesde frame de stand op 3-3 te brengen. O’Sullivan, die geen enkele verklaring had waarom hij zo moeilijk uit de startblokken kwam, schakelde een tandje bij en liet in de resterende frames zien waarom hij de grote favoriet is voor de hoofdprijs van bijna 230.000 euro.

Fans van The Rocket wachten in spanning af wanneer hij de magische grens van 1000 century’s gaat doorbreken. De teller staat op 988 series van 100 punten of meer. Dat Ronnie die grens in deze masters gaat passeren, is onwaarschijnlijk. Wel houden de bookmakers in Engeland er rekening mee dat dit seizoen, dat loopt tot en met het wereldkampioenschap in Sheffield eind april, de magische grens zal zijn bereikt. The Rocket heeft ook dit record in handen en heeft de Schot Stephen Hendry, die in zijn inmiddels gestopte carrière 775 century’s wist te maken, al geruime tijd geleden gepasseerd.