Mysterieuze Mourinho: ’Ik keer terug aan de top’

„Ik wil trainer blijven. Over een paar weken word ik 56, ik ben nog jong”, aldus Mourinho bij BeIN Sports, waar hij tegenwoordig actief is als analist. „Ik hoor thuis in het topvoetbal en daar zal ik ook terugkeren.”

Mourinho kijkt ondanks zijn ontslag vol trots terug op zijn periode bij United. „Dat we in 2017 als tweede finishten in de Premier League beschouw ik als een van de beste prestaties uit mijn loopbaan. Je zult misschien denken: deze man is gek, hij heeft 25 titels gewonnen, waarom vindt hij een tweede plek zo’n knappe prestatie? Maar jullie weten niet wat er zich achter de schermen allemaal afspeelde.”

The Special One gaf verder geen duidelijkheid over wat hij precies bedoelde met die mysterieuze woorden.