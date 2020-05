Rusland opent grenzen voor buitenlandse profsporters

De maatregel om het reisverbod te versoepelen is opvallend, omdat het coronavirus in Rusland nog lang niet onder controle lijkt. Het aantal besmettingen is volgens de regering opgelopen naar meer dan 280.000.

President Vladimir Poetin zei niettemin afgelopen week dat het normale leven weer geleidelijk moet worden opgepakt in Rusland. Dat geldt ook voor de sport. Zo is het de bedoeling dat de hoogste voetbalcompetitie op 21 juni wordt hervat. De buitenlandse spelers met een contract bij een Russische club in de Premier League kunnen nu dus terug en de trainingen weer oppikken, luidde een regeringsverklaring.

FC Zenit koerst af op de landstitel. De regerend kampioen uit Sint-Petersburg heeft na 22 van de 30 speelrondes negen punten voorsprong op Lokomotiv Moskou en Krasnodar, de club van Oranje-international Tonny Vilhena. Guus Til staat onder contract bij Spartak Moskou.