Serena Williams is ál haar WTA-trofeeën kwijt

Het was een opmerkelijk verhaal dat Williams donderdag vertelde nadat ze in haar tweede ronde van de Australian Open de vloer had aangeveegd met Eugenie Bouchard (6-2, 6-2). Toen interviewer Jim Courier aan Serena vroeg waar ze haar massa trofeeën bewaarde, begon de Amerikaanse plots te blozen.

„Ik probeer ze terug bij elkaar te zoeken. Mijn coach heeft er een paar. Ik weet het eigenlijk niet, maar ik ga proberen om ze ooit terug bij elkaar te krijgen. Ik ben nooit een echte hamsteraar geweest”, gaf ze lachend toe.

„De enige trofee die ik echt heb bewaard is er eentje van mijn eerste wedstrijd ooit. Ik was acht jaar, speelde tegen mijn zus Venus en verloor. Het was in de finale en ze gaf mij haar trofee omdat ik zo’n slechte verliezer was. En zij had zoiets van ’Serena, jij mag winnen van mij’ en ze gaf mij haar trofee. En dat is de enige die ik heb gehouden.”

Het verhaal werd even later bevestigd door haar man Alexis Ohanian op Twitter. „Dit was een echt verhaal. Serena heeft geen enkel idee waar al haar trofeeën zijn. Er dook er onlangs eentje op in de kast. Ondertussen heb ik een spreadsheet met elk klein dingetje dat ik bezit. Ze doet het niet voor het zilverwerk. #GOATthings.”