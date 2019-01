Lundqvist stapt over van PSV naar NAC Breda

De nu 21-jarige Lundqvist werd in 2016 door de toenmalige PSV-coach Phillip Cocu bij de selectie van het eerste elftal gehaald, maar hij wist in Eindhoven nooit echt door te breken. In november van dat jaar mocht hij als invaller meedoen in de groepswedstrijd tegen Atlético Madrid in de Champions League.

Dit seizoen speelde Lundqvist met Jong PSV in de eerste divisie. In zeventien wedstrijden scoorde hij zeven keer en gaf hij zes assists.

,,Er was wat interesse van andere clubs, maar ik heb met mijn hart voor NAC gekozen. Ik ben nu op het moment aangekomen in mijn carrière dat ik zoveel mogelijk wedstrijden op het hoogste niveau wil spelen'', reageert Lundqvist op zijn transfer.