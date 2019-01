Verdediger Robertson langer bij Liverpool

De Schot Robertson kwam in de zomer van 2017 over van Hull City. In zijn eerste seizoen deed hij mee in 22 competitiewedstrijden en dit seizoen staat de teller tot dusverre op twintig optredens in de hoogste Engelse klasse.

,,Ik ben 24, mijn beste jaren moeten nog komen'', aldus Robertson, aanvoerder van de Schotse nationale ploeg.