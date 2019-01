Qatar groepswinnaar na zege op Saudi-Arabië

De aanvaller maakte in de door zijn ploeg met 2-0 gewonnen wedstrijd beide doelpunten. Ali, die in eigen land uitkomt voor de club Al Duhail, scoorde in drie groepsduels liefst zeven keer.

Qatar, dat nog geen doelpunt tegen kreeg, treft in de achtste finales Irak. Dat is de winnaar van het toernooi van 2007. Irak eindigde als tweede in groep D, achter Iran.

Qatar organiseert in 2022 het wereldkampioenschap voetbal.