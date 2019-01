Succescoach Popovich twijfelt over toekomst bij Spurs

Hij wordt eind deze maand 71 jaar en zijn contract bij de ploeg uit Texas loopt na dit seizoen af. Hij liet aan The New York Times weten dat hij niet weet of hij volgend seizoen doorgaat bij de Spurs. ,,Ik weet het antwoord niet'', aldus Popovich, die sinds 1996 coach is van de Spurs.

Onder leiding van Popovich wisten de Spurs zich 21 keer op rij voor de play-offs van de NBA te plaatsen. Vijf keer leidde dat tot de titel. Popovich is drie keer uitgeroepen tot beste coach van de NBA. Hij staat inmiddels op 1223 overwinningen en is daarmee de nummer drie op de eeuwige lijst.

Popovich heeft zich voor de komende twee zomers al vastgelegd als bondscoach van Team USA op het WK van 2019 in China en de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.