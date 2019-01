Trainerstalent in achterkamertjesgedwarsboomd

Valentijn Driessen Ⓒ Telegraaf/sport

De tijd bij de afdeling opleidingen van de KNVB heeft anderhalf jaar stilgestaan. Na het vertrek van technisch directeur Hans van Breukelen zou de boel op de schop gaan. Als het ondoorzichtige toelatingsbeleid en de gehandhaafde frequentie van één cursus in twee jaar voor de opleiding Coach Betaald Voetbal de voorbode zijn voor de nieuwe inhoudelijkheid (en waarom niet?), dan is er onder de nieuwe directeuren Nico-Jan Hoogma (topvoetbal) en Art Langeler (voetbalontwikkeling) niets verbeterd in Zeist.