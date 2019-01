Excelsior-parel gevleid door Fiorentina

„Dat vleit je natuurlijk. Het is een mooie club, maar ik ben er niet al mee bezig om nu al zo’n stap te willen maken”, zegt de speler die de opleiding van ADO Den Haag doorliep. „Ik heb pas veertien wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. Ik wil minimaal een heel seizoen laten zien wat ik waard ben en dan zullen we wel kijken wat er gaat komen.”

Verrassing van het elftal

„Jerdy is wel een beetje de verrassing van dit elftal. Hij is een van de spelers die het voetbal brengt dat we graag spelen. Jammer dat hij aan het einde van de eerste seizoenshelft geblesseerd raakte”, aldus Luigi Bruins, de routinier van de Kralingers.

De absentie van Schouten viel samen met de teleurstellende afloop van de eerste seizoenshelft met drie nederlagen op rij. Had het een met het ander te maken? „Dat vind ik te gemakkelijk”, aldus Schouten. „Het is natuurlijk nooit goed voor een team als je automatismen hebt met een vaste basis en daar dan mensen uit wegvallen. Ik denk dat het meer daaraan ligt dan dat het echt persoonlijk is.”

Excelsior-trainer Adrie Poldervaart is blij dat hij weer de beschikking heeft over Schouten. „Jerdy is technisch vaardig en verovert heel veel ballen. Van al onze spelers heeft hij de meeste intercepties.”