Tennisrel overschaduwt Australian Open

Lleyton Hewitt is duidelijk richting Bernard Tomic. „Hij valt mijn familie lastig. Zolang ik er iets mee te maken heb, speelt Bernard geen Davis Cup voor Australië.” Ⓒ EPA

MELBOURNE - Deze tennisgekke natie is verdeeld. In Australië sta je achter Lleyton Hewitt of vind je dat de Davis Cup-captain, die ooit als speler de nummer 1 van de wereld was, wegens belangenverstrengeling op moet stappen. In de eerste week van de Australian Open lopen de discussies hoog op.