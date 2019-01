Van den Brom oog-in-oog met FC Utrecht, waar hij topkandidaat is

Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken bij FC Utrecht, sprak deze week voor het eerst openlijk uit dat er contact is geweest met het management van Van den Brom. Het zou toch een coup zijn als de Domstedelingen in de uren voor de hervatting van de Eredivisie bekendmaken dat de trainer van de tegenpartij volgend seizoen bij hen op de bank zit… „Daar hoeft niemand op te rekenen”, lacht Van den Brom, die er kort op ingaat als hij wordt geconfronteerd met de avances. „Die ga ik niet ontkennen en heb ik altijd bevestigd. Dat er van beide kanten interesse is, is bekend. Ik wacht het af, er is nog tijd zat ook.”

Bekijk ook: Trainerslijstje ligt klaar bij FC Utrecht

’Maak me niet meer druk om anderen’

Voelt het duel met FC Utrecht daardoor nét iets anders aan voor de AZ-coach? „Nee, ben je gek, helemaal niet zelfs. Niemand zal ook iets anders aan mij kunnen merken”, zegt Van den Brom. Wil hij Advocaat een klein hakje zetten dan? De 71-jarige FC Utrecht-coach noemde Van den Brom, net voordat hij zelf aankondigde te stoppen bij Utrecht, ’geen concurrentie’ voor zijn trainersstoel en gaf daarbij aan ’niet bang te moeten zijn voor zulke namen’. „Me druk maken om wat anderen over me zeggen of van me vinden, dat heb ik al heel lang geleden achter me gelaten. Ik ben ook geen achttien meer”, grijnst de 52-jarige Van den Brom.