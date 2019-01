„Ik zou er alleen nog graag een aanvallende versterking bij hebben”, aldus Slutsky. „Een veelzijdige aanvaller, die op meerdere posities uit de voeten kan. We kijken daarvoor naar spelers die we kunnen huren bij topclubs. Niet bij Chelsea, want daar hebben ze op dit moment geen speler voor ons.”

Soms zou Slutsky wensen dat clubeigenaar Valery Oyf alle registers zou opentrekken. Zo zitten alle trainers in elkaar, denkt de markante Vitesse-trainer. „Als je een vrouw vraagt hoeveel schoenen ze wil hebben, dan zegt ze automatisch plus twee, al heeft ze er al honderd in de kast staan. Voetbaltrainers zijn net vrouwen. Ze hebben nooit genoeg spelers. Elke coach droomt van een brede selectie en een situatie waarin elke positie dubbel bezet is. Maar als spelers echt weg willen, dan is het beter om ze te laten gaan. Dan kun je beter werken met een smalle selectie, die bestaat uit spelers die happy zijn en er klaar voor zijn om te spelen.”