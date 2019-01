Barcelona simpel door in Spaanse beker

De bekerhouder poetste de nederlaag van 2-1 tegen Levante in de uitwedstrijd weg met een makkelijk zege in de return in eigen huis: 3-0.

Barça domineerde de wedstrijd in Camp Nou, met een hoofdrol voor Lionel Messi en Ousmane Dembélé. De Fransman scoorde in de eerste helft binnen twee minuten twee keer op aangeven van de Argentijnse spelmaker. Messi maakte zelf na de rust de 3-0. Dat was zijn 49e goal in de Spaanse beker.

Jasper Cillessen stond op doel bij Barça. De keeper van Oranje verrichtte een aantal reddingen.