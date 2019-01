Wijnaldum: ’Ik zou wel stom zijn als ik zeg dat we geen kampioen worden’

„Ik denk dat ik wel stom zal zijn als ik ’nee’ zou zeggen”, aldus Wijnaldum in een vraaggesprek met Sky Sports. „Het is een rare vraag. Als je het bij City zou vragen of ze kampioen worden, zeggen ze ’ja’.”

„ Ik denk dat het een slecht teken is als je ’nee’ zegt, maar we gaan het zien wat er is gebeurd aan het eind van het seizoen. We zullen iedere wedstrijd alles geven en proberen te winnen. Er is nog een lange weg te gaan.”

Liverpool pakte in 1990 de titel in de Premier League.