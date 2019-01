Poels: ’Het gaat moeilijk worden’

’Good job’, zei Richie Porte tegen Wout Poels, die op de befaamde Corkscrew de aanval koos. De 31-jarige Sky-renner kreeg in zijn wiel de Australische winnaar van 2017 mee, ook Michael Woods en George Bennett sloten aan. Poels kwam uiteindelijk als veertiende binnen in de vierde etappe van de Santos Tour Down Under. „Ik baal dat we niet wegbleven”, zei Poels, die in het algemeen klassement elfde staat op 21 seconden van leider Patrick Bevin.

Met gemengde gevoelens keerde de Limburger terug naar het hotel. De benen voelden immers goed op de Corkscrew, een venijnig klimmetje van 2,4 kilometer met een gemiddelde stijging van negen procent. „Maar die klim was niet lang genoeg om echt een verschil te maken”, aldus de Limburger. „Wel ben ik tevreden dat de benen goed zijn. Op het steile stuk kon ik de koers openen.”

Het viertal leek aanvankelijk voor de ritzege te gaan strijden, maar toch keerde het flink uitgedunde peloton met leider Bevin nog terug. Daryl Impey was vervolgens in de sprint iedereen te snel af. „We hadden een mooi groepje, maar de etappe was net drie kilometer te lang. Ik was niet echt bezig met de ritwinst, maar hoopte secondes te pakken om goede zaken te doen in het algemeen klassement”, gaf Poels zijn prioriteiten aan.

De Sky-renner hoopt zondag met finish op Willunga Hill in extremis nog een gooi te kunnen doen naar de eindwinst in zijn eerste Tour Down Under. „Al gaat dat heel moeilijk worden. Bevin staat ruim aan de leiding en die ga je er niet zo gemakkelijk vanaf rijden.”

Ook ploegmaat Dylan van Baarle gedijt goed in Australië. De 26-jarige Voorburger staat dertiende in dezelfde tijd als Poels en hoopt nog wat te stijgen. „Ik voel me goed en het zou zeker mooi zijn als ik hier bij de eerste tien eindig. Maar we rijden in eerste instantie voor Wout. We zijn al een tijdje hier in Australië en hebben Willunga Hill al opgereden. Die is minder steil (3 km à 7,5%, red.) dan de Corkscrew, maar ik denk toch lastig genoeg voor Wout om iets moois te doen daar.”