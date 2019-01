Van den Brom: ’Boadu doet het liefst morgen mee’

De zo talentvolle spits, die afgelopen maandag achttien jaar werd, brak half september zijn enkel in het duel met Feyenoord en moest geopereerd worden. Nu hij het gras weer mag ruiken, is hij enorm gretig.

„Myron is ook alweer op het veld bezig en die moeten we een beetje temmen”, zegt Van den Brom. „Hij wil het liefst morgen al spelen. Dat geeft wel aan dat hij zich goed voelt en dat is prima, zeker na een breuk. In zijn revalidatie ligt hij op schema.”

Er wordt verwacht dat hij in februari de volgende stap in zijn revalidatie kan maken, waarna hij dit seizoen nog zijn rentree zou kunnen maken. „Hij zou zeker nog kunnen gaan spelen, maar we kunnen en willen er nog geen datum op plakken. We weten het ook niet”, beseft Van den Brom dat in alles voorzichtigheid geboden is bij revalidaties als die van Boadu.