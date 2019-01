Winteraankopen zijn geen garantie voor succes

Danny Buijs, trainer van FC Groningen, verwelkomd bij de herstart van de Eredivisie maar liefst zes nieuwe spelers. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Bij de hervatting van de competitie is het aantal nieuwe gezichten in de Eredivisie gering. Het is opvallend rustig geweest op de transfermarkt. Negen clubs deden zelfs nog helemaal niets sinds de heropening van de transferwindow op 1 januari. De enige club die wel flink aan de boom schudde was FC Groningen, dat maar liefst zes nieuwelingen binnen harkte.