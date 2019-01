Tomic boos op Hewitt: ’Je bent een leugenaar’

Daviscup-captain Hewitt haalde donderdag tijdens de Australian Open hard uit naar Tomic en zei dat hij helemaal klaar was met de bedreigingen die de tennisser de afgelopen anderhalf jaar richting hem heeft geuit.

Bekijk ook: Hewitt bedreigd door Tomic

Maar Tomic zei vrijdag in Australische media dat Hewitt liegt en dat hij de familie van Hewitt nooit heeft lastig gevallen.

„Ik heb zijn familie nooit bedreigd”, zei Tomic. „Leuk, Lleyton. Om te bedenken hoe laag iemand eigenlijk is, en waarom het Australische publiek je nooit leuk vond. Ik heb niets met je familie te maken en het kan me niet schelen wat er mis is met jou, jij bent een leugenaar.”

Tomic, de nummer 88 van de wereld, verwijt Hewitt vriendjespolitiek bij het toekennen van wildcards voor de Australian Open. Hij heeft ook niet meer gespeeld voor Australië sinds Hewitt captain is.

Bekijk ook: Tennisrel overschaduwt Australian Open