Völler: ’Benieuwd hoe Bosz ons voetbal gaat ontwikkelen’

„Peter wil bewijzen dat Dortmund een foutje was”, zegt Völler over Bosz, die vorig jaar ontslagen werd bij Borussia Dortmund. „Ik ben ervan overtuigd dat die ervaringen hem alleen maar beter hebben gemaakt. Hij is erop gebrand om te beginnen”, vertelt de Managing Director Sport van Leverkusen aan het Duitse BILD.

Toptalenten

Bosz gaat bij Leverkusen samenwerken met een aantal grote talenten, zoals de Duitser Julian Brandt en de Jamaicaan Leon Bailey. „Beiden hebben een nieuwe taak in het team”, stelt Völler. „Het is nu aan Bosz om ze weer op hun topniveau te krijgen.”

Europees voetbal

Bosz krijgt de taak om Leverkusen richting de top zes te loodsen, die plekken geven namelijk recht op Europees voetbal. Daarnaast doet de oud-Ajax-trainer nog op alle fronten mee met zijn nieuwe club.

„Het doel is om zo lang mogelijk mee te doen in Europa”, zegt de Duitser, die in Nederland beter bekendstaat als de persoon omtrent het ’spuugincident’ met Frank Rijkaard tijdens het WK van 1990.

In de eerste knock-outfase van de Europa League is Leverkusen gekoppeld aan het Russische Krasnodar. Daarnaast strijdt de Champions League-finalist van 2002 ook nog meer om de DfB-bokal, de Duitse beker.

„Ik ben benieuwd naar de komende weken en over Peter Bosz. Ik ben ook benieuwd hoe hij ons voetbal gaat ontwikkelen”, luidt het laatste oordeel van Völler.

De Bundesliga gaat vrijdagavond weer van start. Bayern München gaat dan op bezoek bij Hoffenheim. Leverkusen komt zaterdagmiddag in actie. Bosz begint met een thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach, dat derde staat.

