Forse boete FC Seoul voor sekspoppen op tribunes

FC Seoul bood maandag al zijn excuses aan voor de poppen, die de club zondag op de tribunes had geposteerd tijdens de wedstrijd tegen Gwangju. De competitie in Zuid-Korea is weer hervat in de coronacrisis, maar publiek mag het stadion niet in.

Sommige van de poppen droegen de outfit van de club, sommigen waren uitgerust met teksten om de spelers te ondersteunen. Ze waren allemaal gekleed, maar volgens de televisiekijkers had de club geen normale etalagepoppen besteld, maar poppen voor privédoeleinden. „Hun borsten zijn vier keer zo groot als bij normale etalagepoppen”, zo luidde het op de social media.

Bekijk ook: Rel om sekspoppen in stadion FC Seoul

FC Seoul liet weten dat dit niet de bedoeling was geweest. „We wilden voor wat sfeer op de tribune zorgen, maar we hadden uitdrukkelijk bij de leverancier gewone poppen besteld, geen ’adult’ poppen. Dit is een misverstand, waarvoor we onze excuses aanbieden.”

De tuchtcommissie vond dat FC Seoul „ernstige schade aan het imago en de integriteit van de K League” had berokkend én met de sekspoppen vrouwelijke fans heeft beledigd.