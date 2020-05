Sport Kort: WK driebanden voor landenteams afgelast

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Biljarten: WK driebanden voor landenteams afgelast

23.10 uur Het wereldkampioenschap driebanden voor landenteams, dat eerst van 5 tot 8 maart in het Duitse Viersen zou worden gehouden en uitgesteld werd naar begin augustus, gaat dit jaar definitief niet door.

De Duitse- en de wereldbiljartbond vinden het niet verantwoord om onder deze omstandigheden het wereldkampioenschap te organiseren. De komst van buitenlandse teams was vanwege de coronaregels te onzeker.

Voor ons land zouden Dick Jaspers en Jeffrey Jorissen deelnemen en nog 15 andere landenteams vanuit de hele wereld.

Voetbal: Tweede Engelse competitie vanaf 20 juni hervat

22.45 uur The Championship, de tweede voetbalklasse van Engeland, wordt vanaf 20 juni hervat. Dat heeft de organisator van de competitie onder de Premier League zondagavond besloten.

Er staan nog 108 wedstrijden op het programma, plus twee halve finales en een eindstrijd in de play-offs. De bedoeling is dat het seizoen voor augustus is uitgespeeld, zonder publiek.

Clubs mogen gebruik maken van vijf wisselspelers, in plaats van drie. De Britse regering gaf zaterdag al groen licht voor de hervatting van de Premier League vanaf 17 juni.

Snooker: Ronnie O’Sullivan op jacht naar record

18:00 uur Met nog twee records te gaan, begint snookerlegende Ronnie O’Sullivan deze week aan een nieuwe poging om in ieder geval één daarvan – het record aantal gewonnen rankingtoernooien - in bezit te krijgen.

Nu staat The Rocket samen met de Schot Stephen Hendry op 36 overwinningen. Mocht O’Sullivan in deze missie slagen dan heeft de Schot nog maar één record in handen, het aantal overwinningen van het wereldkampioenschap. Bij Hendry staat de teller op 7 en bij Ronnie op 5.

Met de start morgen van de Champion League, die achter gesloten deuren wordt gespeeld, gaat het snooker na twee maanden van verplichte rust, weer van start.

Voetbal: Bilbao verlengt met trainer Garitano

11.55 uur: Trainer Gaizka Garitano werkt ook volgend seizoen bij de Spaanse voetbalclub Athletic. De Baskische club heeft het aflopende contract van de 44-jarige trainer met een jaar verlengd, tot de zomer van 2021. Garitano is sinds eind 2018 hoofdtrainer van Athletic.

Onder leiding van de Baskische oud-profvoetballer klom de ploeg uit Bilbao vanuit de degradatiezone op naar de subtop. Athletic liep vorig jaar maar net Europees voetbal mis. In het huidige seizoen, dat in maart werd onderbroken vanwege de coronacrisis, staat de ploeg van Garitano op de tiende plaats in La Liga met vijf punten achterstand op een plek die recht geeft op deelname aan de Europa League.

Athletic heeft ook de finale bereikt van het Spaanse bekertoernooi, waarin Real Sociedad de tegenstander is. Het is nog niet duidelijk wanneer de eindstrijd wordt gespeeld. Beide clubs willen dat pas doen zodra er weer supporters op de tribunes mogen zitten.

Wielrennen: Wiebes alsnog weg bij Parkhotel Valkenburg

11.14 uur: Wielrenster Lorena Wiebes vertrekt bij de ploeg Parkhotel Valkenburg. Haar contract is, zoals eerder afgesproken, per 1 juni beëindigd. De 21-jarige Wiebes wilde afgelopen winter na een bijzonder succesvol seizoen al overstappen naar een grotere ploeg en besloot haar contract op te zeggen. Parkhotel Valkenburg ging daar echter niet mee akkoord en dreigde zelfs een kort geding aan te spannen.

Een dag voordat het kort geding zou zou dienen, bereikten Wiebes en de ploeg alsnog een akkoord. De wielrenster, die vorig jaar haar doorbraak beleefde met vijftien overwinningen waaronder goud op de Europese Spelen en de Nederlandse titel op de weg, beloofde tot de zomer voor Parkhotel Valkenburg te blijven fietsen. Wiebes won begin maart de Omloop van het Hageland, maar kort daarna werd het seizoen stilgelegd als gevolg van het coronavirus.

Vanaf maandag is Wiebes vrij om over te stappen naar een andere ploeg. „We zijn trots dat we Lorena de afgelopen jaren in ons team hebben gehad”, zegt manager Esra Tromp. „Het is jammer dat een renster vertrekt nadat we samen zoveel successen hebben geboekt, maar als de ’klik’ er niet meer is, is het tijd om te gaan.” Het is nog niet bekend voor welke ploeg de sprintster gaat rijden.