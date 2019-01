Gevoelige confrontatie tussen Van Gerwen en Van Barneveld in Ahoy

„Ik ben net als Raymond niet blij met onze onderlinge confrontatie. Ook de mensen hadden waarschijnlijk liever twee 'losse' wedstrijden gezien.", liet de titelhouder van de Premier League vorig jaar al weten. ’Barney’ won bij de vorige editie verrassend met 7-5 in legs.

Saillant detail is verder dat de clash tussen Van Gerwen en Van Barneveld op ’Judgement Night’ staat geprogrammeerd. Na die avond wordt afscheid genomen van de twee laagst geklasseerde darters op de ranglijst van de prestigieuze competitie. Daarna wordt de Premier League met acht spelers vervolgd en strijden de beste vier darters later op donderdag 23 mei in de Londense O2 Arena om de eindzege.

Afscheidstournee

Van Barneveld is bezig aan zijn afscheidstournee en geldt deze Premier League absoluut als underdog. Inmiddels is de 51-jarige Hagenees immers afgezakt naar een 28e plek op de wereldranglijst. Desondanks mocht hij vanwege zijn staat van dienst toch rekenen op een wildcard van de PDC. De vijfvoudig wereldkampioen krijgt normaal gesproken, afgaande op de beelden vorig jaar, een waardig afscheid in Rotterdam. Een met tienduizend man gevulde zaal, hoofdzakelijk gekleed in het oranje, koos zo’n twaalf maanden geleden voor het overgrote gedeelte de kant van ’Barney’.

Er worden in Ahoy, net als vorig jaar, twee speelronden afgewerkt. Dit keer moet Van Gerwen het op de eerste avond (woensdag 27 maart) opnemen tegen Peter Wright. Dat affiche stond vorig jaar eveneens op de rol en ook die wedstrijd verloor Mighty Mike. Van Barneveld treft Daryl Gurney.

Herhaling WK-finale

De Premier League Darts begint donderdag 7 februari in Newcastle met de eerste speelronde. Op die avond staat direct een herhaling van de WK-finale op de rol. Van Gerwen moet opnieuw zien af te rekenen met Michael Smith. Op de eerste dag van 2019 versloeg de 29-jarige Brabander zijn Britse generatiegenoot met 7-3 in sets en veroverde zo zijn derde wereldtitel. ’Barney’ is in Newcastle gekoppeld aan James Wade.