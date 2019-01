Nadal viert 250e zege bij een Grand Slam-toernooi

De als tweede geplaatste Spaanse tennisser rekende in drie sets af met de Australiër Alex de Minaur. Hij won de partij na bijna 2,5 uur met 6-1, 6-2 en 6-4.

Tot opwinding van het Australische publiek in de Rod Laver Arena wist De Minaur in de derde set meer tegenstand te bieden aan Nadal. Maar echt in de problemen kwam de Spanjaard niet.

De verwachting is dat Nadal in de volgende partij meer op de proef zal worden gesteld. Hij moet het dan opnemen tegen de Tsjech Tomas Berdych, die in de tweede ronde veel te sterk was voor Robin Haase.

De 32-jarige Nadal boekte een bijzondere overwinning op De Minaur. Hij pakte zijn 250e zege bij een grandslamtoernooi. Het was voor de Spanjaard ook de derde zege op rij op een thuisspeler in Melbourne. Eerder won hij van de Australiërs James Duckworth en Matthew Ebden.

Nadal was tevreden over zijn partij tegen de 19-jarige De Minaur. „Mijn service liep goed. Hij is een jonge talentvolle speler. Ik ben blij dat ik weer een ronde verder ben.”