Programma Premier League Darts: direct herhaling WK-finale

Verder springt de clash tussen Van Gerwen en Raymond van Barneveld in het oog. Het Nederlands onderonsje staat uitgerekend weer gepland voor één van de avond in Ahoy.

De Premier League Darts begint op donderdag 7 februari in Newcastle. Vervolgens komt het circus op woensdag 27 en donderdag 28 maart naar Nederland. De finaleronde staat gepland voor donderdag 23 mei in de Londense O2 Arena. Van Gerwen is de titelverdediger. Hij versloeg vorig jaar in de finale, net als tijdens het WK, Smith.

Programma Premier League Darts 2019

Eerste speelronde - donderdag 7 februari (Metro Radio Arena, Newcastle)

James Wade - Raymond van Barneveld

Gerwyn Price - Daryl Gurney

Gary Anderson - Mensur Suljovic

Michael van Gerwen - Michael Smith

Peter Wright - Rob Cross

Tweede speelronde - donderdag 14 februari (The SSE Hydro, Glasgow)

Peter Wright - Michael Smith

Rob Cross - James Wade

Raymond van Barneveld - Gerwyn Price

Daryl Gurney - Gary Anderson

Mensur Suljovic - Michael van Gerwen

Derde speelronde - donderdag 21 februari (3Arena, Dublin)

Gerwyn Price - James Wade

Gary Anderson - Peter Wright

Michael van Gerwen - Rob Cross

Michael Smith - Daryl Gurney

Mensur Suljovic - Raymond van Barneveld

Vierde speelronde - donderdag 28 februari (Westpoint Exeter)

Gary Anderson - Gerwyn Price

Daryl Gurney - Rob Cross

Mensur Suljovic - Peter Wright

Michael van Gerwen - James Wade

Michael Smith - Raymond van Barneveld

Vijfde speelronde - donderdag 7 maart (The BHGE Arena, Aberdeen)

Michael Smith - Rob Cross

Daryl Gurney - James Wade

Mensur Suljovic - Gerwyn Price

Raymond van Barneveld - Peter Wright

Michael van Gerwen - Gary Anderson

Zesde speelronde - donderdag 14 maart (Motorpoint Arena, Nottingham)

Gary Anderson - Michael Smith

James Wade - Mensur Suljovic

Rob Cross - Raymond van Barneveld

Gerwyn Price - Michael van Gerwen

Peter Wright - Daryl Gurney

Zevende speelronde - donderdag 21 maart (Mercedes-Benz Arena, Berlin)

Gerwyn Price - Rob Cross

James Wade - Peter Wright

Michael van Gerwen - Daryl Gurney

Michael Smith - Mensur Suljovic

Gary Anderson - Raymond van Barneveld

Achtste speelronde - woensdag 27 maart (Rotterdam Ahoy)

Gerwyn Price - Michael Smith

James Wade - Gary Anderson

Rob Cross - Mensur Suljovic

Peter Wright - Michael van Gerwen

Raymond van Barneveld - Daryl Gurney

Negende speelronde - donderdag 28 maart (Rotterdam Ahoy)

Daryl Gurney - Mensur Suljovic

Peter Wright - Gerwyn Price

Rob Cross - Gary Anderson

Raymond van Barneveld - Michael van Gerwen

James Wade - Michael Smith

Overige speelronden:

Tiende speelronde - donderdag 4 april (The SSE Arena, Belfast)

Elfde speelronde - donderdag 11 april (M&S Bank Arena, Liverpool)

Twaalfde speelronde - donderdag 18 april (Motorpoint Arena, Cardiff)

Dertiende speelronde - donderdag 25 april (Arena Birmingham)

Veertiende speelronde - donderdag 2 mei (The Manchester Arena)

Vijftiende speelronde - donderdag 9 mei (The FlyDSA Arena, Sheffield)

Zestiende speelronde - donderdag 16 mei (First Direct Arena, Leeds)

Finaleronde - donderdag 23 mei (The O2, London)