Honda-baas: ’Uiteindelijk willen wij ook Ferrari en Mercedes inhalen’

Als de eerste race in Australië van start gaat wil Formule 1-renstal Honda de beste zijn achter de twee topteams Mercedes en Ferrari. Gedurende het seizoen moet ook de top twee ingehaald worden. Dat vertelt de baas van het Japanse raceteam aan Motorsport.com.

De afgelopen seizoenen moest Honda het telkens doen met een vierde stek in de strijd om de constructeurstitel. De top drie wordt al jaren bezet door Mercedes, Ferrari en Red Bull. „Wij hebben deze winter een grote stap gemaakt en wij blijven ons doorontwikkelen”, zegt Masashi Yamamoto, baas van Honda’s Formule 1-team.

Honda focust zich in eerste instantie op pure snelheid om het gat met Mercedes en Ferrari te dichten. Het doel van het Japanse raceteam is om als derde team aan de start van het nieuwe seizoen te verschijnen. „We plakken daar nog geen definitieve tijdsstempel op”, vervolgt Yamamoto. „Ferrari en Mercedes hebben zo veel kennis van de grijze gebieden van de reglementen en liggen op dit moment nog ver voor. Het belangrijkste is dat wij na vier jaren van ontwikkelen nu eindelijk de juiste richting hebben gevonden”, zegt de Japanner tevreden, die weet dat ze ook de concurrentie aan moeten gaan met Red Bull.

Op 17 maart staat de eerste Grand Prix op de kalender. Die wordt traditioneel gehouden in Melbourne.