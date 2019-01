PSV beloont protegé Van Bommel

De middenvelder maakte begin december zijn competitiedebuut tegen Excelsior. In de laatste wedstrijd voor de winterstop, tegen AZ (3-1), kwam hij al na een klein half uur in het veld voor Gaston Pereiro. Sadilek nam zelf toen de tweede Eindhovense treffer voor zijn rekening.

Trainer Mark van Bommel is weg van de kleine ’bulldog’, die qua speelstijl wel iets wegheeft van de 79-voudig international van Oranje als speler. „Bij PSV onder 19 was hij mijn aanvoerder en in het kampioensteam één van de drijvende krachten”, aldus Van Bommel. „Het maakt hem niet uit of hij bij onder 19, Jong PSV of het eerste elftal speelt. Hij snapt het voetbal en doet er alles aan om te winnen. Dat is een groot compliment naar hem toe.”

Sadilek zelf zegt: „Ik hoop jaren in het eerste van PSV te spelen en er mooie dingen te bereiken. Iedereen die me heeft geholpen deze stap te maken wil ik bedanken.”