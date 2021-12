Brooklyn Nets en Golden State Warriors onderuit in NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Koplopers verliezen in basketbalcompetitie NBA

09.19 uur: De best presterende ploegen tot nu toe in de NBA hebben zaterdag een nederlaag geleden. Brooklyn Nets, koploper in de Eastern Conference, ging thuis onderuit tegen Chicago Bulls. Golden State Warriors, leider in de westelijke divisie, werd in eigen hal verslagen door San Antonio Spurs.

Derrick White was met 25 punten de topschutter bij de Spurs, die het seizoen slecht waren begonnen maar in San Francisco hun vierde zege op rij boekten: 107-112. De Spurs waren tot aan de pauze duidelijk beter en gingen rusten met een voorsprong van 9 punten. Pas in het laatste kwart raakte sterspeler Stephen Curry namens de thuisploeg op dreef. Curry gaf zijn ploeg met de driepunter de leiding (104-103). Een geslaagd schot van afstand en twee benutte vrije worpen - resulterend in 5 punten op het conto van White - brachten de winst alsnog bij de Spurs.