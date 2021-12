Sport Kort: Lawrence Cherono snelste in marathon van Valencia

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Keniaan Cherono wint marathon van Valencia

12.07 uur: De Keniaanse atleet Lawrence Cherono heeft de marathon van Valencia gewonnen. Cherono, die dit jaar het parcoursrecord van Amsterdam kwijtraakte, liep een tijd van 2.05.12.

Kort achter hem finishten de Ethiopiër Chalu Deso en de Keniaan Philemon Kacheran. Bij de vrouwen was de winst voor Nancy Jelagat. De Keniaanse atlete bleef als enige onder de 2 uur en 20 minuten: 2.19.31.

Nienke Brinkman liep de marathon van Valencia onder de limiet voor deelname aan de WK van volgend jaar. De uit Leiderdorp afkomstige atlete kwam tot een tijd van 2.26.34, waarmee ze als dertiende finishte in de Spaanse stad. De door de Atletiekunie gestelde limiet bij de vrouwen voor deelname aan de marathon bij de WK in het Amerikaanse Oregon staat op 2.28.00. Brinkman is bij de vrouwen de eerste atlete die onder die tijd dook.

Makkelie scheidsrechter bij AC Milan - Liverpool

11.32 uur: Danny Makkelie is dinsdag de scheidsrechter in San Siro wanneer AC Milan het opneemt tegen FC Liverpool. Voor de thuisploeg is het laatste groepsduel van groot belang. Liverpool, met Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk, is al zeker van de groepswinst in poule B.

AC Milan heeft 4 punten, net als Atlético Madrid dat een uitwedstrijd speelt tegen FC Porto. De Portugezen staan er het best voor om het tweede ticket voor de knockoutfase te veroveren met 5 punten. Milan moest dus winnen en dan afwachten hoe het duel in Porto eindigt.

Makkelie wordt dinsdag geassisteerd door Hessel Steegstra en Jan de Vries. Dennis Hilger is de vierde official. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

RB Leipzig ontslaat trainer Marsch al na vijf maanden

10.41 uur: Jesse Marsch is niet langer de trainer van RB Leipzig. De Duitse voetbalclub heeft de Amerikaan zondag ontslagen. Dat gebeurde twee dagen na de 2-1-nederlaag bij Union Berlin. Leipzig staat slechts elfde in de Bundesliga.

Marsch, die de afgelopen weken ontbrak wegens een coronabesmetting, was pas vijf maanden werkzaam bij de door Red Bull financieel ondersteunde club. De 48-jarige coach volgde afgelopen zomer Julian Nagelsmann op, die vertrok naar Bayern München. Marsch kwam over van Red Bull Salzburg.

Koplopers verliezen in basketbalcompetitie NBA

09.19 uur: De best presterende ploegen tot nu toe in de NBA hebben zaterdag een nederlaag geleden. Brooklyn Nets, koploper in de Eastern Conference, ging thuis onderuit tegen Chicago Bulls. Golden State Warriors, leider in de westelijke divisie, werd in eigen hal verslagen door San Antonio Spurs.

Derrick White was met 25 punten de topschutter bij de Spurs, die het seizoen slecht waren begonnen maar in San Francisco hun vierde zege op rij boekten: 107-112. De Spurs waren tot aan de pauze duidelijk beter en gingen rusten met een voorsprong van 9 punten. Pas in het laatste kwart raakte sterspeler Stephen Curry namens de thuisploeg op dreef. Curry gaf zijn ploeg met de driepunter de leiding (104-103). Een geslaagd schot van afstand en twee benutte vrije worpen - resulterend in 5 punten op het conto van White - brachten de winst alsnog bij de Spurs.