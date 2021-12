Sport Kort: Vivianne Miedema met Arsenal afgedroogd in FA Cup-finale

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Handbalsters zonder Malestein op WK tegen Oezbekistan

17.19 uur: Het Nederlands vrouwenhandbalteam speelt zondag op het WK in Spanje nog zonder Angela Malestein de groepswedstrijd tegen Oezbekistan. De ervaren hoekspeelster is weliswaar hersteld van corona en aangesloten bij de ploeg in Torrevieja, maar interim-bondscoach Monique Tijsterman stelt haar nog niet op. Malestein neemt plaats op de tribune, meldt het handbalverbond NHV.

Malestein sloot zaterdag aan bij de ploeg. Daardoor miste ze ook al de eerste groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Die won Oranje met 55-15, de grootste zege ooit voor de Nederlandse vrouwenploeg in een interland. Het team verdedigt in Spanje de wereldtitel die het twee jaar geleden in Japan veroverde. Als Nederland wint van Oezbekistan, is het al zeker van plaatsing voor de hoofdronde.

Estavana Polman staat wel op het wedstrijdformulier. Zij speelt haar 150e interland.

Miedema met Arsenal kansloos tegen Chelsea in finale FA Cup

17.18 uur: Vivianne Miedema heeft met Arsenal naast de FA Cup gegrepen. Arsenal was in de finale op Wembley, met zo'n 50.000 toeschouwers op de tribunes, kansloos tegen Chelsea: 0-3. Vanwege de coronaperikelen kon de finale van het Engelse bekertoernooi van afgelopen seizoen nu pas worden gespeeld.

Fran Kirby opende al in de 3e minuut de score en dankzij twee doelpunten van Sam Kerr liep Chelsea in de tweede helft verder weg. Oranje-international Aniek Nouwen mocht vlak voor het verstrijken van de blessuretijd nog even invallen bij Chelsea.

Arsenal bleef op veertien gewonnen FA Cups staan, Chelsea pakte de belangrijkste beker in Engeland voor de derde keer. In 2015 en 2018 ging de FA Cup ook naar de 'Blues'. Drie jaar geleden was Chelsea in de finale ook te sterk voor Arsenal (3-1).

De regerend kampioen van Engeland overklaste Arsenal op Wembley. De ploeg van trainer Emma Hayes kwam al snel op voorsprong via Kirby, die profiteerde van geklungel achterin bij de 'Gunners'. Chelsea creëerde daarna kans op kans, maar stuitte vaak op keepster Manuela Zinsberger.

Na bijna een uur spelen verdubbelde Kerr de voorsprong van Chelsea. De Australische spits schoot de bal door de benen van een verdedigster in de korte hoek langs Zinsberger. Kerr besliste het duel daarna met een fraai lobje over de Oostenrijkse keepster. Miedema, begin deze week door de BBC uitgeroepen tot voetbalster van het jaar, kwam amper in het spel voor. Arsenal wist in de wedstrijd geen enkele keer tussen de palen te schieten.

Chelsea won begin dit jaar ook al de League Cup. De ploeg van Hayes maakte zondag op Wembley de 'treble' compleet.

Davis Cup Finals volgend jaar in vijf steden met zestien landen

17.14 uur: De Davis Cup Finals worden volgend jaar in vijf verschillende steden gespeeld. In totaal doen er zestien landen mee aan het eindejaarstoernooi voor landen. Dit jaar wordt het toernooi over drie steden gespeeld en doen er nog achttien landen mee.

De zestien landen worden volgend jaar verdeeld over vier groepen. Alle groepen worden in een andere stad gespeeld, waarna de kwartfinales, halve finales en eindstrijd in dezelfde stad worden gespeeld. Het toernooi duurt ook een dag langer dan dit jaar; twaalf dagen in plaats van elf.

De vijf speelsteden worden pas volgend jaar bekendgemaakt. Naar verluidt wordt er momenteel gesproken met Abu Dhabi. „We hebben een voorkeursoptie waarmee we onderhandelen, maar er is nog niets ondertekend”, zei Enric Rojas namens organisator Kosmos Tennis.

Nederland maakt ook kans op deelname aan de Davis Cup Finals. De ploeg van captain Paul Haarhuis neemt het in maart van volgend jaar in de kwalificatieronde thuis op tegen Canada.

De Davis Cup Finals werden dit jaar in Turijn, Innsbruck en Madrid gespeeld. De eindstrijd, tussen Rusland en Kroatië, vond plaats in Madrid.

Van Meijel 14e en eerste niet-Zuid-Afrikaan in Sun City

16.07 uur: Golfer Lars van Meijel is op de gedeelde 14e plaats geëindigd in het Zuid-Afrikaans Open in Sun City. Hij was de eerste speler in de eindstand die niet uit Zuid-Afrika kwam. Van Meijel noteerde in de vierde en laatste ronde 70 slagen en kwam uit op een totaalscore van 6 onder par. De zege was voor Daniel van Tonder, die met een slotronde van 65 uitkwam op -16.

Darius van Driel sloot af met 69 slagen en maakte daarmee zijn matige derde ronde van 76 slagen een beetje goed. Hij eindigde op de gedeelde 39e plaats met een score van level par. Daan Huizing, de derde Nederlander in het toernooi, haalde de cut niet en was na twee ronden uitgeschakeld.

Het deelnemersveld in het Zuid-Afrikaans Open bestond goeddeels uit spelers afkomstig uit het gastland. De ontdekking van de Omikron-variant van het coronavirus in het zuiden van Afrika leidde vorige week tot grote consternatie. Veel golfers probeerden zo snel mogelijk weg te komen uit het land. Ze waren bezig aan het Joburg Open, dat na twee ronden werd afgebroken.

De drie Nederlanders besloten de chaos te vermijden en bleven in het land. Zo konden ze meedoen aan het toernooi in Sun City. Het derde toernooi dat ze zouden spelen in Zuid-Afrika, het Alfred Dunhill Championship, is geannuleerd. Het trio zal nu proberen terug te vliegen naar Nederland. Daar zullen ze dan een periode in quarantaine moeten.

Nederlandse tennissers in Daviscup thuis tegen Canada

14.38 uur: De Nederlandse tennissers spelen in maart volgend jaar tegen Canada in de kwalificatieronde voor de Daviscup Finals. Nederland kreeg bij de loting een thuiswedstrijd toebedeeld. Canada heeft met Felix Auger-Aliassime en Denis Shapovalov twee spelers in de top van de wereldranglijst.

Auger-Aliassime (21) is de nummer 11 van de wereld, de 22-jarige Shapovalov staat drie plaatsen lager. Canada beschikt ook nog over routinier Milos Raonic, de voormalige nummer 3 van de wereld die mede vanwege fysieke problemen is afgezakt naar de 70e plaats.

Met Botic van de Zandschulp (57e) en Tallon Griekspoor (65e) staan twee Nederlandse tennissers in de top 100. Zij hielpen Nederland in september aan een plaats in de kwalificatieronde van de Daviscup. De ploeg van captain Paul Haarhuis versloeg Uruguay in Montevideo met 4-0.

Nederland behoorde bij de loting tot de ongeplaatste landen. Inzet van het duel met Canada op 4 en 5 maart is een plek in de Daviscup Finals van eind volgend jaar. De twee finalisten van dit jaar, Rusland en Kroatië, zijn al zeker van deelname aan dat toernooi met zestien landen. Groot-Brittannië en Servië ontvingen zondag een wildcard.

Voetbalsters PSV boeken kleine zege op Feyenoord

14.28 uur: De voetbalsters van PSV hebben in de Eredivisie voor vrouwen de topper tegen Feyenoord gewonnen. Op sportcomplex De Herdgang was het elftal van trainer Rick de Rooij met 1-0 te sterk. Maruschka Waldus maakte in de 64e minuut het doelpunt.

PSV heeft dankzij de zege nu minder verliespunten dan Feyenoord. De Eindhovense club staat na tien duels op 17 punten en is daarmee vierde. Feyenoord heeft 19 punten na elf wedstrijden en staat op de derde plek.

Koploper FC Twente verspeelde 2 punten tegen ADO Den Haag: 4-4. Twente leidt met 21 punten uit elf duels. Ajax is tweede met 19 punten na tien wedstrijden.

Keniaan Cherono wint marathon van Valencia

12.07 uur: De Keniaanse atleet Lawrence Cherono heeft de marathon van Valencia gewonnen. Cherono, die dit jaar het parcoursrecord van Amsterdam kwijtraakte, liep een tijd van 2.05.12.

Kort achter hem finishten de Ethiopiër Chalu Deso en de Keniaan Philemon Kacheran. Bij de vrouwen was de winst voor Nancy Jelagat. De Keniaanse atlete bleef als enige onder de 2 uur en 20 minuten: 2.19.31.

Nienke Brinkman liep de marathon van Valencia onder de limiet voor deelname aan de WK van volgend jaar. De uit Leiderdorp afkomstige atlete kwam tot een tijd van 2.26.34, waarmee ze als dertiende finishte in de Spaanse stad. De door de Atletiekunie gestelde limiet bij de vrouwen voor deelname aan de marathon bij de WK in het Amerikaanse Oregon staat op 2.28.00. Brinkman is bij de vrouwen de eerste atlete die onder die tijd dook.

Makkelie scheidsrechter bij AC Milan - Liverpool

11.32 uur: Danny Makkelie is dinsdag de scheidsrechter in San Siro wanneer AC Milan het opneemt tegen FC Liverpool. Voor de thuisploeg is het laatste groepsduel van groot belang. Liverpool, met Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk, is al zeker van de groepswinst in poule B.

AC Milan heeft 4 punten, net als Atlético Madrid dat een uitwedstrijd speelt tegen FC Porto. De Portugezen staan er het best voor om het tweede ticket voor de knockoutfase te veroveren met 5 punten. Milan moest dus winnen en dan afwachten hoe het duel in Porto eindigt.

Makkelie wordt dinsdag geassisteerd door Hessel Steegstra en Jan de Vries. Dennis Hilger is de vierde official. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

RB Leipzig ontslaat trainer Marsch al na vijf maanden

10.41 uur: Jesse Marsch is niet langer de trainer van RB Leipzig. De Duitse voetbalclub heeft de Amerikaan zondag ontslagen. Dat gebeurde twee dagen na de 2-1-nederlaag bij Union Berlin. Leipzig staat slechts elfde in de Bundesliga.

Marsch, die de afgelopen weken ontbrak wegens een coronabesmetting, was pas vijf maanden werkzaam bij de door Red Bull financieel ondersteunde club. De 48-jarige coach volgde afgelopen zomer Julian Nagelsmann op, die vertrok naar Bayern München. Marsch kwam over van Red Bull Salzburg.

Koplopers verliezen in basketbalcompetitie NBA

09.19 uur: De best presterende ploegen tot nu toe in de NBA hebben zaterdag een nederlaag geleden. Brooklyn Nets, koploper in de Eastern Conference, ging thuis onderuit tegen Chicago Bulls. Golden State Warriors, leider in de westelijke divisie, werd in eigen hal verslagen door San Antonio Spurs.

Derrick White was met 25 punten de topschutter bij de Spurs, die het seizoen slecht waren begonnen maar in San Francisco hun vierde zege op rij boekten: 107-112. De Spurs waren tot aan de pauze duidelijk beter en gingen rusten met een voorsprong van 9 punten. Pas in het laatste kwart raakte sterspeler Stephen Curry namens de thuisploeg op dreef. Curry gaf zijn ploeg met de driepunter de leiding (104-103). Een geslaagd schot van afstand en twee benutte vrije worpen - resulterend in 5 punten op het conto van White - brachten de winst alsnog bij de Spurs.