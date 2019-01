VAR voorkwam 40 scheidsrechterlijke dwalingen in Bundesliga

„De techniek heeft in het gehele seizoen vlekkeloos gewerkt”, zei de verantwoordelijke official van de Duitse voetballiga (DFL), Ansgar Schwenken.

De videoscheidsrechter wordt sinds vorig seizoen gebruikt in de Bundesliga. Volgens de DFL zijn in seizoen 2017-2018 in totaal 64 verkeerde beslissingen voorkomen door de VAR.

Interventies door de videoscheidsrechter duurden in het afgelopen halve seizoen gemiddeld een minuut. „Dat past in het plaatje van andere momenten in de wedstrijd dat het spel stil ligt, zoals blessurebehandelingen en vrije trappen en corners”, zei vice-voorzitter Ronny Zimmermann van de Duitse voetbalbond.