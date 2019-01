Rivaldo (46) vindt nieuwe uitdaging

Hij wordt trainer bij Chabab Mohammédia, een team uit de Marokkaanse derde klasse.

Op zijn Facebookpagina bevestigt de ambitieuze ploeg de komst van de 46-jarige Rivaldo.

Als speler van FC Barcelona werd Rivaldo in 1999 verkozen tot Europees- en wereldvoetballer van het Jaar.

De Braziliaan werd in 2002 met zijn land wereldkampioen in Japan en Zuid-Korea. In het daaropvolgende seizoen pakte Rivaldo met AC Milan de Champions League. Milan nam hem in de zomer van 2002 over van de Catalanen.